Siamo alla canna del gas | cosa festeggiamo? Feltri bombarda il governo | altro debito in arrivo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 novembre 2020) Tutti esultano tranne lui, Vittorio. Il tema è quello dello scostamento di bilancio che ha ottenuto il via libera oggi, 26 novembre, anche grazie al centrodestra. "A me non va di festeggiare l'aumento del- esordisce il direttore di Libero a Stasera Italia su Rete Quattro -, ormaidel gas, non abbiamo più quattrini"., in collegamento con Barbara Palombelli commenta anche il centrodestra e, più nello specifico, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che ha teso la mano aldi Giuseppe Conte: "Lo ha fatto perché ha capito che la situazione è drammatica, ma non penso sia una soluzione brillante". Infine l'auspicio, quello che sperano tutti: "Mi auguro che almeno questoriusciamo a restituirlo".