Domenico Arcuri | curriculum e biografia Lo stipendio del commissario

Nella serata di ieri, il premier Giuseppe Conte ha annunciato l'incremento delle restrizioni. Non tanto alla mobilità (in quanto rimangono sostanzialmente invariate rispetto al decreto del 10 marzo) quanto all'esercizio di determinate attività. La chiusura di bar e ristoranti, nonché dei negozi e attività non strettamente essenziali, ha portato all'ulteriore svuotamento delle strade cittadine. Questa specifica ordinanza presente nell'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà valida – almeno per il momento – fino al 25 marzo. Conte non esclude ulteriori interventi restrittivi ma promette cautela e che ogni misura sarà ben ponderata. Oltre alle nuove disposizioni, Conte ha annunciato la nomina di un commissario straordinario per l'emergenza coronavirus: si tratta di Domenico Arcuri.

Ultime Notizie dalla rete : Domenico Arcuri Domenico Arcuri non è più solo al comando: il Pd gli manda un suo comunicatore L'Espresso TREVISO I bambini potranno fare il tampone rapido per il coronavirus

I CONTROLLITREVISO I bambini potranno fare il tampone rapido per il coronavirus direttamente dal pediatra. Senza più doversi rivolgere ai Covid Point dell'Usl. Il servizio funzionerà come ...

Presentato il piano vaccini Prime 80mila dosi a gennaio

CAGLIARI. La Sardegna ha un suo piano per conservare, a meno 75 gradi, e poi distribuire le prime 80mila dosi del vaccino anti-Covid della Pfizer. L’assessorato alla sanità l’ha inviato ...

