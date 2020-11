A scuola niente più voti ma giudizi descrittivi (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – I voti numerici verranno sostituiti da giudizi descrittivi nella valutazione intermedia e finale della scuola primaria. È quanto prevede l’ordinanza illustrata ieri alle organizzazioni sindacali, che attua quanto previsto dal decreto scuola. La recente normativa ha infatti individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico, e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle ‘Indicazioni nazionali per il curricolo’, educazione civica compresa. Leggi su dire (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – I voti numerici verranno sostituiti da giudizi descrittivi nella valutazione intermedia e finale della scuola primaria. È quanto prevede l’ordinanza illustrata ieri alle organizzazioni sindacali, che attua quanto previsto dal decreto scuola. La recente normativa ha infatti individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico, e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle ‘Indicazioni nazionali per il curricolo’, educazione civica compresa.

