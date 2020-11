Il ristoro e l'elemosina (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mentre le cosiddette partite Iva vedono le loro attività andare in fumo, nella manovra 2021 appena annunciata dal governo ci sono 10 miliardi per i dipendenti pubblici. La scorsa settimana, in tv, mi è stato chiesto di commentare le misure economiche varate dal governo a favore delle imprese costrette a chiudere a causa della pandemia. Per spiegare il mio pensiero, mi sono limitato a offrire al pubblico un semplice calcolo, ho cioè diviso il miliardo messo a disposizione dal decreto Ristori con il numero degli aventi diritto all'indennizzo. Risultato: poco più di 4.000 euro a testa per ristoratori, commercianti, artigiani. Ovviamente, come sempre capita nel pollaio televisivo, c'è qualche gallina che si crede gallo e dunque si mette a strillare più forte, forse nella convinzione che alzando la voce a casa si senta meglio. Ma non voglio parlarvi delle reazioni di chi sta in studio o ... Leggi su panorama (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mentre le cosiddette partite Iva vedono le loro attività andare in fumo, nella manovra 2021 appena annunciata dal governo ci sono 10 miliardi per i dipendenti pubblici. La scorsa settimana, in tv, mi è stato chiesto di commentare le misure economiche varate dal governo a favore delle imprese costrette a chiudere a causa della pandemia. Per spiegare il mio pensiero, mi sono limitato a offrire al pubblico un semplice calcolo, ho cioè diviso il miliardo messo a disposizione dal decreto Ristori con il numero degli aventi diritto all'indennizzo. Risultato: poco più di 4.000 euro a testa per ristoratori, commercianti, artigiani. Ovviamente, come sempre capita nel pollaio televisivo, c'è qualche gallina che si crede gallo e dunque si mette a strillare più forte, forse nella convinzione che alzando la voce a casa si senta meglio. Ma non voglio parlarvi delle reazioni di chi sta in studio o ...

