Ex vicepresidente Pfizer | La spinta verso un vaccino universale ha “l’odore del male”

Il dottor Mike Yeadon, ex vicepresidente e scienziato capo della Pfizer per Allergy & Respiratory, afferma che la spinta a un vaccino universale ha "l'odore del male" a cui "si opporrà … vigorosamente". Mentre la Pfizer farmaceutica ha fatto notizia per annunciare l'imminente rilascio del suo vaccino COVID-19, con grande clamore , un ex vicepresidente e capo scienziato dell'azienda ha categoricamente respinto la necessità di qualsiasi vaccino per portare la pandemia COVID -19 al termine. In un recente articolo , il dottor Michael Yeadon, che "ha trascorso oltre 30 anni alla guida di nuove ricerche sui farmaci allergici e respiratori in alcune delle più grandi aziende farmaceutiche del ...

