Sylvester Stallone: sua moglie interrompe le riprese del suo nuovo film (VIDEO) (Di domenica 22 novembre 2020) Come testimonia un VIDEO condiviso sui social da Sylvester Stallone, sua moglie Jennifer Flavin ha interrotto le riprese del suo nuovo film, Samaritan, in cui interpreta un supereroe. Sylvester Stallone ha condiviso un VIDEO nel quale mostra il momento in cui sua moglie, Jennifer Flavin, ha interrotto le riprese di Samaritan, suo nuovo film che uscirà nel 2021 e che lo vedrà interpretare un supereroe in fuga. Alla veneranda età di 74 anni, Sylvester Stallone continua a dimostrare tutta la propria voglia di mettersi in gioco, prendendo parte a numerosi progetti cinematografici. Di recente, i fan dell'attore hanno accolto ...

