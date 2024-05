Saluta con la Ternana Zaffaroni in bilico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 10 maggio 2024) SALÒ (Brescia) Questa sera alle 20.30 la FeralpiSalò giocherà la sua ultima partita al Garilli che, purtroppo, sarà anche il suo congedo dalla serie B. Nonostante l’impegno profuso, infatti, la matricola gardesana ha già in tasca il biglietto per l’immediato ritorno in C e la gara con unaobbligata a vincere per evitare di scivolare a sua volta nella terza serie non potrà cambiare in alcun modo il destino della formazione verdeblù: "La retrocessione - spiega il tecnico Marco- è stata una grande delusione. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma non è andata come volevamo. Cercheremo comunque di chiudere bene la stagione, lo meritano la società e il Campionato". A verdetto acquisito, la società gardesana ha cominciato subito a guardare avanti per un futuro che non si conosce ancora se sarà nel segno della continuità con ...