(Di venerdì 10 maggio 2024) Ultimo giro di giostra in Serie B, prima di lasciare spazio a playoff e playout. Como e Venezia sono pronte a giocarsi la promozione diretta in A, dopo il salto di categoria deldi Fabio. Giochi fatti in zona playoff, ma ci sono squadre che possono ancora migliorare la loro posizione in classifica. Programma (ore 20.30): Ascoli-Pisa, Bari-Brescia, Catanzaro-Sampdoria, Como-Cosenza, Cremonese-Cittadella, FeralpiSalò-Ternana, Lecco-Modena, Reggiana-, Spezia-Venezia, Sudtirol-Palermo Classifica:75, Como 72, Venezia 70, Cremonese 64, Catanzaro 60, Palermo 53, Sampdoria 52, Brescia 51, Sudtirol 47, Reggiana, Cosenza, Pisa, Cittadella 46, Modena 44, Spezia 41, Ternana 40, Ascoli, Bari 38, FeralpiSalò 33, Lecco 26

Le PAROLE di Fabio Pecchia , allenatore del Parma, dopo la promozione ottenuta in Serie A. Tutti i dettagli in merito Fabio Pecchia è il grande artefice della promozione in Serie A del Parma, arrivata il giorni del primo maggio. Il tecnico si ...

Il pareggio di Bari e la contemporanea sconfitta del Venezia a Catanzaro hanno dato al Parma di Pecchia la matematica certezza del ritorno in serie A con due gare di anticipo. Una promozione meritata per i ducali, che hanno dominato questo torneo ...

Reggiana-Parma, finale di stagione con record di pubblico. Pecchia: “In campo per vincere il derby” - Reggiana-parma, finale di stagione con record di pubblico. pecchia: “In campo per vincere il derby” - Il parma sarà seguito da duemila tifosi. Forze dell’ordine allertate per evitare l’accesso di gruppi senza biglietto. "Noi vogliamo giocare per vincere tutte le partite, ci siamo riusciti in tante ...

La stagione trionfale del Parma di Pecchia - La stagione trionfale del parma di pecchia - Como e Venezia sono pronte a giocarsi la promozione diretta in A, dopo il salto di categoria del parma di Fabio pecchia. Giochi fatti in zona playoff, ma ci sono squadre che possono ancora migliorare ...

Domani c’è la Reggiana, Pecchia: “Faremo di tutto per vincere il derby” - Domani c’è la Reggiana, pecchia: “Faremo di tutto per vincere il derby” - Il parma arriva al match con la Reggiana da primo in classifica e con la Serie A in tasca ma vuole completare l’opera con l’ultimo tassello nel derby. Il mister pecchia presenta la partita di domani: ...