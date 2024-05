Il Pil italiano supera quello francese e Roma sorpassa Parigi nell’occupazione

Il pubblico italiano premia il biopic su Amy Winehouse Back to Black e il controverso Civil War in un weekend non troppo brillante, Un mondo a parte di Riccardo Milano vola a sei milioni complessivi. Il pubblico italiano è ancora affezionato alla ...

Il sistema di difesa aerea di nuova generazione dell’Esercito italiano Grifo supera il test del missile Camm-Er - Il sistema di difesa aerea di nuova generazione dell’Esercito italiano Grifo supera il test del missile Camm-Er - La prova è stata realizzata contro un drone bersaglio che simulava l’attacco da parte di un velivolo nemico e ha confermato le capacità di difesa e le prestazioni sia del missile che dell’intero siste ...

Natalità, il record negativo dell’Italia: appena 379 mila nuovi nati. Le ricette degli altri Paesi: sussidi e aiuti per la fecondazione - Natalità, il record negativo dell’Italia: appena 379 mila nuovi nati. Le ricette degli altri Paesi: sussidi e aiuti per la fecondazione - Nuovo record negativo: calo demografico con appena 1,20 figli di media per ogni donna. De Palo (Fondazione per la natalità): è come un terremoto, creare subito un’Agenzia ad hoc. Le politiche di Franc ...

Matteo Arnaldi trionfa agli Internazionali BNL d'Italia grazie al supporto del pubblico - Matteo Arnaldi trionfa agli Internazionali BNL d'Italia grazie al supporto del pubblico - è possibile superare qualsiasi ostacolo. Questa vittoria segna un momento importante nella sua carriera e promette grandi cose per il futuro del tennis italiano.