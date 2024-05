Amici - è successo di tutto in studio | scontro tra prof e giurato

(Di venerdì 10 maggio 2024) News tv. “”, la semifinale è sempre più vicina e gli ultimi ragazzi rimasti in gara sono pronti a sfidarsi per ottenere un posto nell’attesissima finale che andrà in onda sabato 18 maggio 2024. Stando alle prime indiscrezioni, durante l’ultima registrazione del talent show di Canale Cinque, ci sarebbe stato unoessore-giudice. Scopriamo insieme di chi si tratta e tutte le anticipazioni.Leggi anche: “”, il colpo di scena a poco dalla finale: chi sarà eliminato Leggi anche: “XFactor”, rivoluzione totale aspettando (forse) Amadeus: tutti i silurati, c’è anche Fedez “”, l’incredibile esibizione di Anna Pettinelli Nell’ultima registrazione di “”, non sono stati solo gli allievi a mostrare il loro talento, ma anche i ...

Sono molti gli ex allievi di Amici entrati nel cuore del pubblico e tra loro c’è anche Isobel Kinnear. La ballerina australiana è stata una delle protagoniste assolute della scorsa edizione del talent di Canale 5 e anche se non ha vinto, il suo ...

Amici 23 è andato in onda con un nuovo episodio del daytime questo pomeriggio, giovedì 9 maggio 2024, su Canale 5. Che cosa sarà accaduto in queste ultime ore all’interno della casetta? Ai ragazzi sarà arrivato qualche nuovo guanto di sfida in ...

Rimini, salta la scuola per bere vodka con gli amici. Ragazzina di 15 anni in coma etilico - Rimini, salta la scuola per bere vodka con gli amici. Ragazzina di 15 anni in coma etilico - A 15 anni, l’hanno trasportata ubriaca in Pronto soccorso a Rimini, dopo che aveva marinato la scuola con un gruppo di 4 amici. E’ successo mercoledì ...

Impiantato chip nel cervello: il paziente tetraplegico torna a muoversi. Ecco il nuovo successo di Elon Musk - Impiantato chip nel cervello: il paziente tetraplegico torna a muoversi. Ecco il nuovo successo di Elon Musk - «100 giorni di successo», queste le parole di Elon Musk da quando è stato impiantato per la prima volta in un essere umano il chip sviluppato da Neuralink. L'azienda che ...

Marco Vigini: «Vi spiego perché il networking è necessario per il successo» - Marco Vigini: «Vi spiego perché il networking è necessario per il successo» - Nel suo ultimo libro, Il potere delle relazioni, l’esperto di risorse umane spiega passo passo come sviluppare questa competenza con metodo, con consigli pratici, esercitazioni e testimonianze ...