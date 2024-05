Basket serie c Correggio batte il San Lazzaro Stasera Novellara gioca a Ozzano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Prezioso successo della Pallacanestro(4) nel posticipo della prima di ritorno della poule salvezza diC. Il 68-56 interno con il BSL San(4) vale per gli uomini di Pantaleo l’abbandono dell’ultima piazza in solitaria e il ribaltamento della differenza canestri nei confronti dei bolognesi: sugli scudi, con 21 e 15 punti, Luca e Matteo Guardasoni.alle 21 Pallacanestro(6) a caccia di continuità nella trasferta di(6): dopo la bella vittoria casalinga con Castelnovo Monti serve proseguire la striscia in un raggruppamento ancora tutto da decifrare.

Si apre con un anticipo la prima delle due giornate della fase "ad orologio" di Serie C, che serviranno per allineare i calendari con il girone romagnolo. Alle 21, infatti, il PalaPietri è teatro del derby reggiano tra i padroni di casa della ...

’Ciak’ in centro per la serie tv ’Estranei’ - ’Ciak’ in centro per la serie tv ’Estranei’ - Viavai della troupe, selezionati anche personaggi locali per parti minori. E gli ammiratori si scattano foto con Memphis e Scarpati ...

"All Areas", foto di Ligabue in mostra a Correggio. Fotogallery - "All Areas", foto di Ligabue in mostra a correggio. Fotogallery - Chiuderà il 26 maggio 2024, a Palazzo dei Principi a correggio, la mostra fotografica ad ingresso gratuito "ALL AREAS - LUCIANO LIGABUE" di Jarno Iotti, che presenta in esclusiva - rispetto ai precede ...

Correggio, sfida salvezza col San Lazzaro - correggio, sfida salvezza col San Lazzaro - Nel posticipo della prima giornata di ritorno dei playout di serie C di basket, correggio affronta San Lazzaro in uno scontro cruciale per evitare la retrocessione. I padroni di casa, ultimi in classi ...