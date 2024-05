Parlo di orgasmo con Dio - ma lui quell’argomento non l’ha mai esaminato | Gino Paoli scatenato al Salone del Libro di Torino

(Di venerdì 10 maggio 2024) “dicon Dio, ma luinonmai”. È unin forma smagliante quello che inaugura ildeldi2024. Sala Rossa gremita coi vessilli della Regione Liguria – regione ospite del– per celebrare cantautori e poeti liguri. Cosa farò da grande (Bompiani) si intitola la biografia dell’oggi 90enne cantautore genovese che in un’oretta di incontro ha sfiorato con la sua solita ruvida, toccante, incisiva poesia varie questioni sulla sua carriera, la sua creazione artistica, le amicizie e l’esistenza. A partire da quel Cielo in una stanza, canzone epocale, che, appunto,nelricorda così: “Volevo ...

