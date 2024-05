Dove vedere in tv Cobolli-Korda oggi - orario ATP Roma 2024 | programma e streaming

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dopo il buon esordio, Flaviotorna in campo agli Internazionali d’Italia. Ilno affronterà l’americano Sebastian, testa di serie numero 24 e che ha sfruttato un bye al primo turno. La sfida è income terzo match sulla Grand Stand Arena, un campo che vedrà sicuramente tanti tifosi italiani presenti, visto che ci saranno anche le sfide di Darderi e Fognini. Un’atmosfera che si presenta caldissima e sicuramentecercherà ulteriore spinta dai propri tifosi, in quello che è il suo torneo di casa. Flavio ha vissuto un primo turno con Marterer in cui è partito molto contratto, ma poi si è sciolto, vincendo anche abbastanza nettamente. La partita connon lo vede sicuramente partire battuto. L’americano non ha nella terra la sua ...

Dopo aver chiuso senza pass per Parigi 2024 la prima giornata, dedicata alla greco-romana, l’Italia della lotta si appresta ad affrontare la seconda del torneo su base mondiale di qualificazione olimpica, in corso ad Istanbul, in Turchia. Saranno ...

Internazionali, il programma di oggi: Musetti pronto all'esordio. E in serata c'è Djokovic - Internazionali, il programma di oggi: Musetti pronto all'esordio. E in serata c'è Djokovic - Sarà una giornata piena d’azzurro, venerdì 10 maggio, agli Internazionali Bnl di Roma. Ben nove gli italiani sui campi del Foro Italico. Farà il suo debutto Lorenzo Musetti, testa di serie numero 26, ...

Roma, torna Race for the cure: con le donne da 25 anni. Il programma della nuova edizione - Roma, torna Race for the cure: con le donne da 25 anni. Il programma della nuova edizione - La Race For the Cure compie 25 anni e, per questa occasione speciale, a dare il via ufficialmente alla quattro giorni di sport, prevenzione gratuita e solidarietà è stato il ...

Ascoli-Pisa oggi in tv: orario, programma Serie B, streaming, probabili formazioni - Ascoli-Pisa oggi in tv: orario, programma Serie B, streaming, probabili formazioni - Ascoli-Pisa: la Serie B è pronta a mandare in scena un match delicato all’interno del programma della 38esima giornata della sua stagione regolare 2023-2024, con una partita che mette in palio punti p ...