FolLonica Gavorrano - parla il match analyst Niccolini | Siamo consapevoli di avere dato tutto

(Di venerdì 10 maggio 2024) Uno staff coeso e unito quello di cui può disporre il, composto anche dalMarco. Un lavoro attento che viene svolto con grande abnegazione e permette di preparare le gare in maniera meticolosa stando attenti a tutti i dettagli. Proprioanalizza il momento del. "La Pianese ha avuto un grande rendimento occupando la prima posizione per la maggior parte del campionato – dice– ma la seconda squadrastati noi,stati anche in testa in un punto importante della stagione.tutti, sia lo staff che la squadra, che abbiamo...

Due punti nelle ultime tre partite. Aprile non sorride finora al Follonica Gavorrano , adesso staccato di tre punti dalla Pianese. La formazione di Masi ha pareggiato domenica in casa con lo Sporting Trestina. Un pari che ha visto la squadra un ...

Tredici anni al lavoro per il Follonica Gavorrano. La doppia vita di Federico Callai (nella foto), che in biancorossoblù mette anima e corpo come preparatore dei portieri e allenatore in seconda lo porta oramai da oltre un decennio a vivere metà ...

Ultima partita casalinga in campionato per il Follonica Gavorrano, che domenica alle 15 affronterà il Real Forte Querceta allo stadio Malservisi-Matteini. Sarà importante per i biancorossoblù centrare una vittoria, per avere ancora una ...

Sport e solidarietà: una gara di tiro al piattello per raccogliere fondi a favore dell’Atl - Sport e solidarietà: una gara di tiro al piattello per raccogliere fondi a favore dell’Atl - Il Gruppo cacciatori di Caldana ha organizzato a follonica, in provincia di Grosseto, una gara di tiro al piattello per l'Atl.

Livorno, "è cotto ir polpo". La Nord invita i tifosi a disertare la trasferta di Grosseto - Livorno, "è cotto ir polpo". La Nord invita i tifosi a disertare la trasferta di Grosseto - Il campionato si è concluso, e il Livorno ha fallito nuovamente l'obiettivo promozione in Serie C, chiudendo la stagione al quarto posto del.

Alcide Gourmet porta in Valdelsa i “Sapori di Maremma” - Alcide Gourmet porta in Valdelsa i “Sapori di Maremma” - Venerdì 10 maggio alle 20, il ristorante Alcide di Poggibonsi ospita lo chef Massimo Bucci con la sua “Carbonara di Mare del Cerboli” di follonica. Una cucina a quattro mani per rivisitare una ricetta ...