Gaza - raid Israele | 4 morti a Jabalia

Tregua a Gaza, Hamas: “Ora la palla è in mano a Israele”. Spaccatura Netanyahu-Biden: “Sconfiggeremo il nemico anche da soli” - Tregua a gaza, Hamas: “Ora la palla è in mano a Israele”. Spaccatura Netanyahu-Biden: “Sconfiggeremo il nemico anche da soli” - Appello dell’Egitto alla “flessibilità” per raggiungere l’accordo. Netanyahu alla Cnn: “Spero che supereremo le divergenze con Biden”. Media: l’ambasciatore negli Usa non sarà confermato. Raid sul cam ...

Unrwa chiude sede a Gerusalemme dopo tentativo di incendio. Netanyahu su Biden: “Supereremo divergenze” - Unrwa chiude sede a Gerusalemme dopo tentativo di incendio. Netanyahu su Biden: “Supereremo divergenze” - A proposito dell'accordo di tregua nella Striscia di gaza, "la palla è interamente nelle mani" di Israele: lo ha detto oggi il movimento islamico palestinese Hamas dopo la partenza della sua ...

Hamas: «La tregua dipende dalla volontà di Israele» - Hamas: «La tregua dipende dalla volontà di Israele» - In una lettera inviata ad altre fazioni palestinesi, Hamas ha spiegato di aver accettato la proposta di cessate il fuoco avanzata dai mediatori e che ora sta allo Stato ebraico fare la sua parte – TUT ...