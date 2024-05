Sondaggi TP | 1 italiano su 2 non ha minimamente fiducia in Giorgia Meloni

(Di venerdì 10 maggio 2024) Torniamo con il nostro consuetoo settimanale basato sulle principali notizie di attualità politica sia interna che estera. Questa settimana, dal lato interno, focus sull’arresto di Toti, presidente della Regione Liguria e figura di spicco del centrodestra. Per la politica estera, domande sulla guerra in Ucraina e sull’operazione militare di Israele a Rafah e gli obiettivi nella striscia di Gaza.TP arresto Giovanni Toti e corruzione: non tutte le forze politiche hanno la stessa predisposizione Cominciamo proprio dal tema di maggior attualità politica, quella dell’uragano giudiziario che ha travolto Giovanni Toti, arrestato per corruzione, e posto agli arresti domiciliari. A partire da questa vicenda, chiediamo se tutte le forze politiche abbiano la stessa predisposizione alla corruzione. La risposta maggioritaria (poco ...

