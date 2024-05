Prevendita al via Tra prelazione e restrizioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dopo la riunione del Gos che si è tenuta ieri mattina è partita ladei tagliandi per il match di sabato, con le indicazioni per gli abbonati e con qualche restrizione per i tifosi ospiti dopo gli incidenti (e poi i Daspo) accaduti dopo l’ultimo incontro di campionato. Il Perugia ha annunciato il via della vendita, da ieri pomeriggio, sia in modalità online, sia nelle ricevitorie abilitate ticketone dei biglietti per la gara Perugia-Rimini, valevole per il secondo turno playoff, in programma sabato alle 20,30 allo stadio "Curi". Chi possiede un abbonamento digitale può confermare il proprio posto (anche in ricevitoria) fino alle 17,30 di oggi. "Per coloro che hanno abbonamento cartaceo, lasul proprio posto è possibile solo in biglietteria nella giornata di sabato, giorno del match, dalle10 alle 16,30 – fa sapere il club di Pian ...