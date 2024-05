L’impero di Della Valle è pronto dopo 24 anni a dire addio a Piazza Affari

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 10 maggio 2024) Si avvicina il delisting di Tod’s. Si è da poco conclusa l’Opa (offerta pubblica di acquisto) volontaria totalitaria sulle azioni promossa da Crown Bidco, il veicolo di investimento che fa capo a L. Catterton. La società venerdì ha reso noto che, «in riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente per oggetto azioni ordinarie di Tod’s, è stata raggiunta una partecipazione aggregata superiore al 90% del capitale sociale di Tod’s. Pertanto, successivamente alla chiusura del Periodo di Adesione, le azioni Tod’s saranno automaticamente revocate dalla quotazione e dalle negoziazioni su Euronext Milan». In parole semplici, Tod’s è pronta a24. Al secondo tentativo, l’offerta pubblica di acquisto per il delisting del gruppo ...