Gp Industrie del Marmo I migliori U23 a confronto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Presentazione in grande stile mercoledì sera al ristorante “Ciccio“ di Marina di Carrara per la 35ª edizione del Gran Premio ciclistico Internazionale Under 23 ‘del’. La corsa ciclistica, in programma domenica 12 maggio alle ore 13,30, con partenza da Viale Colombo a Marina di Carrara, è diventata uno dei riferimenti nazionali del calendario ciclistico Under 23 e porta annualmente sulle strade cittadine squadre e ciclisti da tutta Europa. La corsa di domenica è stata ricordata anche dalla Rai durante la diretta della tappa del Giro d’Italia di mercoledì 8 maggio. L’ex ct Davide Cassani dalla cabina di commento ha speso belle parole per la manifestazione, elogiandone la qualità e la serietà. La gara è organizzata dal consiglio direttivo della Asd Fausto Coppi Carrara, coordinata da Giorgio Borghini e presieduta da Andrea Borghini. ...