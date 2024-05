Tennis In Serie B2 battuto lo Sporting Castellazzo di Parma Lo Junior Club Next Gen naviga a vele spiegate

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Due su due per la squadra maschile delloGen (nella foto) che nel campionato nazionale diB2 ha mantenuto la testa della classifica superando con rotondo 6 a 0 lodi. Nell’incontro casalingo i ragazzi massesi non hanno lasciato neppure un set agli avversari sfoderando una prestazione superlativa per forza, compattezza e concentrazione. Nei singolari il circolo apuano ha cambiato il suo straniero. Alla prima giornata era toccato allo spagnolo Montagud. Stavolta è sceso in campo l’olandese Mick Veldheer che ha sbrigato in un’oretta la pratica battendo Filippo Botti con un doppio 6-1. E’ durato poco di più il match di Davide Galoppini vittorioso con facilità su Tommaso Bonazzi con un 6-1, 6-3. Con ...