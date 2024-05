Il prezzo del gas in avvio è debole a ridosso dei 31 euro

Il prezzo del gas in avvio è in deciso calo a 30,5 euro al megawattora. I contratti future su giugno cedono l'1,6%.

Bollette luce, l’Italia paga il 23% in più rispetto alla media Ue: i prezzi a confronto - Bollette luce, l’Italia paga il 23% in più rispetto alla media Ue: i prezzi a confronto - I prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia sono i più alti d’europa. La Germania, ad esempio, fra maggio e ottobre pagherà il 23% in meno di noi e la Francia… Leggi ...

In vendita da 510.000 euro appartamenti di nuova costruzione a Peschiera del Garda - In vendita da 510.000 euro appartamenti di nuova costruzione a Peschiera del Garda - Tra gli annunci pubblicati su idealista, molti si riferiscono a delle nuove costruzioni. Tra questi ultimi si segnala uno sviluppo immobiliare in pronta consegna nei pressi di Peschiera del Garda.

Lenovo Tab M11 da 10,95" con 128GB, Android 13 e Sim a 50€ in MENO - Lenovo Tab M11 da 10,95" con 128GB, Android 13 e Sim a 50€ in MENO - Il magnifico Lenovo Tab M11 da 10,95 pollici con 4 GB di RAM e 128GB di memoria interna è in offerta su Amazon a soli 205 euro.