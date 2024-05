Playoffs NBA 2024 - è la notte delle sorprese | i Cavs sbancano Bosto - Dallas piega OKC

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024) Non ci si è affatto annoiati nellaitaliana, in cui sono andati in scena due incontri validi come gara-2semifinali deiNBA. Sono infatti maturate due vittorie contro pronostico, che hanno ristabilito la parità nelle rispettive serie. Ha del clamoroso il successo dei Cleveland Cavaliers sul campo dein Celtics, arrivato con il punteggio di 94-118. Serata da dimenticare per i verdi, che nel primo tempo hanno tenuto botta agli avversari mentre nella ripresa sono crollati, disunendosi e finendo per perdere con uno scarto di 24 punti. Miglior realizzatore della serata Donovan Mitchell con 29 punti, ma vanno citati anche i ventelli di LeVert e Mobley (con anche 10 rimbalzi). Ai Celtics non sono invece bastati i soliti Tatum e Brown per evitare una sconfitta che rischia di ...