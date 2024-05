Serie B - dal Como all’Ascoli | novanta minuti per il destino di nove squadre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024)aspettano di conoscere il loronell’ultima giornata diB. A partire dal, che nell’ultimo turno ha visto rinviare la festa promozione in virtù del successo del Venezia contro la Feralpisalò, già retrocessa come il Lecco. Poi c’è il discorso playoff, oltre a quello playout, tutto da vivere negli ultimidi stagione regolare. Se ilbatte il Cosenza, può festeggiare. In caso contrario bisognerà vedere l’impegno del Venezia che con una vittoria al Picco di La Spezia (e un passo falso della rivale) tornerebbe in A. Infatti, gli scontri diretti vedono gli uomini di Vanoli (accostato in queste ore al Torino) in vantaggio. “È la partita della vita per tutti e tutti non vedono l’ora di giocarla”, ha detto in ...