Salone Nautico 2024 Fino al 16 maggio aperte le candidature per il Premio Venezia per il Mare

Tutti i segreti del romanzo storico - Tutti i segreti del romanzo storico - Saranno al salone del libro oggi alle 16 (Sala Viola dell'Oval con Raffaello Avanzini), per presentare i loro nuovi libri (La taverna degli assassini per Simoni e La cripta di venezia per Strukul), ma ...

La cassiera al Salone di Torino: "Amo da sempre la scrittura. Il mio sogno Un libro per ragazzi" - La cassiera al salone di Torino: "Amo da sempre la scrittura. Il mio sogno Un libro per ragazzi" - La 28enne cesenate Giulia Foschi tra i 12 finalisti del prestigioso concorso per inediti. Selezionata per i testi di tre canzoni. "Per me scrivere è una necessità più che desiderio di visibilità" ...

Assegnati a Venezia gli Oscar della nautica 2024: Italia superstar con Baglietto, Benetti, CDM, Maiora e Rossinavi - Assegnati a venezia gli Oscar della nautica 2024: Italia superstar con Baglietto, Benetti, CDM, Maiora e Rossinavi - venezia - Come ogni anno i Boat International World Superyacht ... volume interno di 1.194 GT con caratteristiche di design come la scala sospesa in vetro nel salone principale che si collega al ponte ...