Apre la Virtus Bologna - poi tocca a Milano e Brescia

(Di venerdì 10 maggio 2024) La calma prima della tempesta, ancora 24 ore di tempo prima di iniziare l’avventura dei playoff della Serie A. Per le lombarde impegnate, Emporio Armanie Germaniun giorno in più di attesa visto che saranno impegnate a partire da domenica 12 maggio. Si parte domani con Venezia-Reggio Emilia (ore 20) e con-Tortona (ore 20.45), mentre per l’Olimpia (ore 18) il primo ostacolo sarà Trento e per(ore 20.45) l’avversario sarà Pistoia.è alla caccia di quel che sarebbe il terzo tricolore di fila, giocherà contro una Dolomiti Energia falcidiata dagli infortuni (Graziulis, Udon e Niang out) e sempre battuta nelle tre occasioni stagionali tra campionato e Coppa Italia. I biancorossi si presentano con il roster al completo, ma coach Messina (nella foto) dovrà fare ...