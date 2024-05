(Di venerdì 10 maggio 2024) Le colture destinate al mercato come, palma da olio,e alberi della gomma, il caucciù, che si espandono sempre più su larga scala, sono i fattori principali della deforestazione dell’, un fenomeno che sta interessando in modo preoccupante il continente. Nonostante, infatti, gli impegni presi da oltre 100 leader mondiali per arrestare e invertire la perdita di foreste e il degrado del suolo entro il 2030, l’nel 2022 ha perso circa 3,6 milioni di ettari di copertura arborea, tra cui circa 800mila ettari di foreste tropicali primarie o di vecchia crescita. Unper comprendere la deforestazione Gli scienziati alle prese con i cambiamenti climatici, però, non si fermano nella loro battaglia contro la deforestazione che distrugge ecosistemi ...

Cacao e anacardi, il cibo che divora l'Africa. Il nuovo studio - cacao e anacardi, il cibo che divora l'Africa. Il nuovo studio - La deforestazione globale appare sempre più strettamente collegata alle nostre abitudini alimentari: il buonissimo cacao, gli anacardi ormai super food, l'olio di palma sono le colture che stanno ...

Novità dai principali mercati. Cacao, Anacardi ed Energia - Novità dai principali mercati. cacao, anacardi ed Energia - Gli aggiornamenti di Areté sull'andamento dei mercati con i dati più significativi: questa settimana anacardi, cacao ed energia.

Cucinare i dolci in modo sano: 5 consigli da mettere in pratica sempre - Cucinare i dolci in modo sano: 5 consigli da mettere in pratica sempre - Mele, banane, avocado, mandorle, datteri e anacardi al posto di latte, burro, uova e zucchero È possibile, ecco come fare ...