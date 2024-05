LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Ganna sfida Pogacar a cronometr - Tiberi deve risalire La startlist

(Di venerdì 10 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLADELLAO Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladella settimadella 107a edizione del. Dopo i fuochi d’artificio nella giornata di ieri,c’è un crocevia per quel che riguarda gli uomini di classifica: quaranta chilometri e seicento metri dio, si va da Foligno a Perugia e con il finale in salita questa sera la generale sarà sicuramente riscritta. Percorso particolare e molto accattivante. I primi 34 chilometri sono sostanzialmente pianeggianti e presentano grandi rettilinei dove poter fare tanta ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 17.02 Pogacar resta chiaramente in maglia rosa. 17.01 Grande delusione per Alaphilippe , che non è più il campione capace di vincere due Mondiali di fila. Fosse stato ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della settima tappa della 107a edizione del Giro d’Italia . Dopo i fuochi d’artificio nella giornata di ieri, oggi c’è un crocevia per ...

Il Piccolo Tibet pronto per i tre giorni in rosa - Il Piccolo Tibet pronto per i tre giorni in rosa - Livigno si prepara ad accogliere il giro d'Italia con tre giorni di festa e eventi. Il Piccolo Tibet sarà la cornice di un'arrivo di tappa iconico, seguito da spettacoli, musica e divertimento per tut ...

Giro d’Italia 2024, oggi la 7ª tappa Foligno – Perugia (crono): percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV - giro d’Italia 2024, oggi la 7ª tappa Foligno – Perugia (crono): percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV - Si corre oggi venerdì 10 maggio 2024 la 7a tappa del giro d’Italia. E’ la prima cronometro, sulla distanza di 40 chilometri su tracciato pianeggiante tranne nell’ultimo strappetto. Filippo Ganna è ...

LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna atteso nella cronometro, Pogacar sfida Thomas - live giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna atteso nella cronometro, Pogacar sfida Thomas - Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA live della settima tappa della 107a edizione del giro d’Italia. Dopo i fuochi d’artificio nella giornata di ieri, oggi c’è un crocevia ...