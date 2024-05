Pontedera - saluti di fine stagione E presto i colloqui con i giocatori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Un parterre ricco e competente. Questo propone oggi pomeriggio l’appuntamento con gli Ecodays 2024, un evento da non perdere che si tinge di granata e in cui si parlerà di Sostenibilità ambientale del calcio. Nella scaletta del programma, che avrà come teatro la sede di Ecofor Service in via dell’Industria ae che si svolgerà dalle 15 alle 17 con ingresso gratuito, sono infatti annotati interventi di personaggi di primo piano. Dopo l’introduzione del presidente delSimone Millozzi, il primo a parlare sarà Matteo Marani, presidente della Lega pro, che terrà una Relazione tra ambiente e sport. Quindi Andrea Bargagna, direttore organizzativo del club granata, intratterrà gli intervenuti con l’argomento Sostenibilità ambientale del calcio – Esperienze e visioni future, e poi sarà Luca Marrucci, management della Scuola Sant’Anna di Pisa ...