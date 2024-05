Prezzo oro spot in rialzo a 2 359,52 dollari

Il prezzo del gas euro peo è in leggero rialzo . il contratto Ttf guadagna in avvio di giornata lo 0,49% a 31 euro al megawattora.

Lieve rialzo per il Prezzo dell'oro sui mercati asiatici. Il metallo con consegna immediata sale dello 0,15% a 2317 dollari l'oncia . Ieri la Cina ha dichiarato di aver comprato altre 60.000 once di oro ad aprile rafforzando ancora le sue riserve ...

Milano chiude in rialzo, svetta Nexi - Milano chiude in rialzo, svetta Nexi - Chiusura in leggero rialzo per Piazza Affari con il Ftse Mib che a fine giornata avanza dello 0,55%. Sono sempre le trimestrali a dominare la scena del mercato. Sul fronte macro ...

La criptovaluta TRON ha guadagnato oltre il 3% in 24 ore - La criptovaluta TRON ha guadagnato oltre il 3% in 24 ore - Nelle ultime 24 ore il prezzo di TRON (CRYPTO: TRX) ha avuto un aumento del 3,99% a 0,13 dollari; si conferma il trend positivo registrato nell'ultima ...

Le banche italiane superano la prova dei conti. Ecco un Maxi Cash Collect sul settore - Le banche italiane superano la prova dei conti. Ecco un Maxi Cash Collect sul settore - Da allora, i tassi di interesse dell’area euro sono stati lanciati fermi e, a meno di uno shock improvviso che faccia impennare di nuovo i prezzi e a dispetto dell ... primo trimestre con un utile ...