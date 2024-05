In quattro armati fermano in strada e rapinano il conducente di un furgone - In quattro armati fermano in strada e rapinano il conducente di un furgone - Un commando composto da quattro banditi armati di pistola e con il volto coperto da passamontagna hanno messo a segno una rapina ieri sera sulla Manduria Francavilla, in territorio di Taranto un ...

Via Tre Armi, pronto il passaggio pedonale per la cannoniera di San Giovanni - Via Tre Armi, pronto il passaggio pedonale per la cannoniera di San Giovanni - Lavori finiti in via Tre Armi, dove il percorso pedonale che porta alla sortita ... Un tratto lungo una quarantina di metri e largo meno di quattro, che costeggia la fortificazione sino alla sortita.

Napoli, Far West in centro due agguati: quattro feriti - Napoli, Far West in centro due agguati: quattro feriti - quattro feriti in tutto, una parte di città paralizzata, donne e bambini costretti a correre in casa, l’odore della polvere da sparo (e della paura) che secca la saliva in gola e costringe tutti a ...