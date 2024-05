(Di venerdì 10 maggio 2024) È il giorno dell'di garanzia per Giovannidella, agli arresti domiciliari nell'ambito dell'di Genova che lo vede indagato con le accuse die atti contrari ai doveri d'ufficio. E mentre nel Centrodestra si allarga il fronte favorevole alle dimissioni del presidente ligure, il ministro della Difesa Guido Crosetto lo difende, vedendo nella vicenda uno "scarso interesse per la ricerca della verità". Secondo Crosetto, "con la logica usata per" si potrebbero "arrestare anche la maggior parte dei magistrati".

Genova, 9 mag. (Adnkronos) – “Toti si deve dimettere”. E’ la richiesta che arriva dagli organizzatori di una manifestazione in corso in piazza De Ferrari a Genova, sede della Regione Liguria . Sono alcune decine le persone che, armate di cartelloni, ...

Inchiesta sulla corruzione in Liguria, oggi l'interrogatorio del governatore Toti - Inchiesta sulla corruzione in liguria, oggi l'interrogatorio del governatore Toti - È il giorno dell'interrogatorio di garanzia per Giovanni Toti, governatore della liguria, agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta di Genova che lo vede indagato con le accuse di corruzione ...

Inchiesta Liguria, Toti non parlerà. Indagini aperte su altri finanziamenti non registrati - Inchiesta liguria, Toti non parlerà. Indagini aperte su altri finanziamenti non registrati - sottolineando il malcontento pubblico verso la gestione degli affari pubblici e la corruzione. “Toti è stato arrestato insieme a imprenditori e dirigenti, un sistema di potere che ha svenduto la ...

Corruzione: oggi Toti davanti a gip, non risponderà e valuta suo futuro politico - corruzione: oggi Toti davanti a gip, non risponderà e valuta suo futuro politico - Genova, 10 mag. (Adnkronos) – Il presidente della Regione liguria Giovanni Toti arrestato martedì scorso per corruzione in un’inchiesta della procura di Genova comparirà nel primo pomeriggio davanti a ...