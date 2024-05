Straordinaria! Eurovision - Angelina Mango lascia tutti senza parole | la sua esibizione è pazzesca Il video

Una Angelina Mango in grandissima forma ha infiammato ieri sera la Malmo Arena dell’ Eurovision . La vincitrice di Sanremo in Svezia ha offerto uno show da vera star, accompagnando “La Noia” con balli, scenografia e costumi impeccabili. Entusiasti ...

C`è sempre una prima volta, anche per l`Italia e per gli altri "Big Five" di Eurovision Song Contest. Novità assoluta della 68ª edizione, l`introduzione dell`esibizione integrale in semifinale anche per loro - Italia, Spagna, Francia, Germania e ...