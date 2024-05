Poliziotto accoltellato a Milano | Christian aveva cercato di proteggere l’aggressore dal treno

(Di venerdì 10 maggio 2024) Emergono nuovi particolari sulla vicenda delda un cittadino di origini marocchine, irregolare nel nostro Paese. Pare che il 37enne Hassan Hamis, che poi ha aggredito il vice ispettoreDi Martino, stesse scappando lungo i binari e gli agenti l’hanno fermato temendo che fosse travolto da un. Durante la colluttazione, l’uomo ha estratto un coltello con una lunga lama. Ora purtroppo ilsi trova in ospedale in condizioni critiche, dopo essere stato sottoposto a 70 trasfusioni.Leggi anche:, accoltellae lancia pietre. Panico alla stazione: chi èe cosa è successo La ricostruzione dei fatti Questa la ricostruzione dei fatti finora emersa. ...

