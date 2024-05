I precedenti E’ la diciottesima sfida tra gli aquilotti e i lagunari L’ultima in A decisa in extremis da un gol di Gyasi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il Venezia torna al Picco per la 17ª volta, 13 in B, con trein C1 e uno in A, nel 2022, quandoal 94’siglò un fondamentale 1-0 in chiave salvezza. Curiosamente, lo Spezia si affermò con lo stesso risultato anche nella prima partita con i, in quel 29/30 che vide nascere le attuali serie A e B: in quell’occasione decise Ghidoni. Seguirono tre incontri, con i veneti che avevano cambiato nome in Serenissima: nel 30-31 successo ospite, 0-2 con doppietta di Gorini, nel 31/32 4-0 per i bianchi (Busdon, Andrei e doppietta di Rossi), nel 32/33 3-1 (Arella, Mian e Sabbatini; Rossi). Le sfide si interruppero per qualche anno per la suddivisione della B, per tornare con il girone unico nel 36/37, con i neroverdi nuovamente come Venezia: 1-1 (Calzolai e Bandinotti) stesso risultato nel 37/38 (Cattaneo e Grossi) e nel ...