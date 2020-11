Standard Liegi, portiere segna al 95? e il club mantiene l’imbattibilità in casa (Di domenica 22 novembre 2020) Il portiere normalmente difende la porta, ma qualche volta può trasformarsi nell’arma vincente in attacco. Lo ha dimostrato ancora una volta Bodart, portiere dello Standard Liegi che ha segnato in extremis il gol del 2-2 contro l’Eupen. Gol fondamentale per il club, che mantiene così l’imbattibilità sul campo di casa dello Stadio Sclessin. Escludendo coppe nazionali, amichevoli e Europa League, infatti, lo Standard Liegi in campionato è imbattuto dal 4 novembre 2018, quando incassò l’ultima sconfitta per 0-2 contro l’Anversa. (1) Eleven Sports (FR) su Twitter: “HÉROS @bodart arnaud est rentré encore plus dans le cœur des supporters du @Standard rscl avec ce but ! ?? #STAEUP ... Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Ilnormalmente difende la porta, ma qualche volta può trasformarsi nell’arma vincente in attacco. Lo ha dimostrato ancora una volta Bodart,delloche hato in extremis il gol del 2-2 contro l’Eupen. Gol fondamentale per il, checosìsul campo didello Stadio Sclessin. Escludendo coppe nazionali, amichevoli e Europa League, infatti, loin campionato è imbattuto dal 4 novembre 2018, quando incassò l’ultima sconfitta per 0-2 contro l’Anversa. (1) Eleven Sports (FR) su Twitter: “HÉROS @bodart arnaud est rentré encore plus dans le cœur des supporters du @rscl avec ce but ! ?? #STAEUP ...

Giroud ne fa 2, la Francia condanna la Svezia. Croazia salva nonostante il k.o.

Poi è salito in cattedra Boljevic: la punta dello Standard Liegi al 25’ ha sfruttato un perfetto contropiede e tre minuti dopo, su assist da metà campo di Jovetic, è andato via a un difensore e ha ...

