Coronavirus in Italia: 28.337 casi e 562 morti rispetto a ieri (Di domenica 22 novembre 2020) Oltre 6 mila casi in meno di ieri, ma con 'soltanto' 188.747 tamponi effettuati. I nuovi contagi da Coronavirus in Italia - secondo i dati del Ministero della Salute - sono 28.337. In calo anche l'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 novembre 2020) Oltre 6 milain meno di, ma con 'soltanto' 188.747 tamponi effettuati. I nuovi contagi dain- secondo i dati del Ministero della Salute - sono 28.337. In calo anche l'...

fanpage : Era una delle città con le luminarie di Natale più suggestive d'Italia. Oggi la decisione: niente luci In rispetto… - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #21novembre: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi e 692 decessi… - RaiNews : Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 805.947 casi, cioè 14.201 in più rispetto a ieri #coronavirus - wam_the : Coronavirus Italia, 28337 contagi. Veneto regione peggiore - IlCastiga : RT @Libero_official: Isee sotto i 5mila euro, disoccupata: prende il #Bonus spesa #Covid, ma sul conto corrente aveva 300mila euro https:/… -