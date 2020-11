Il virus nelle scuole: in Emilia-Romagna 838 contagi in una settimana (Di venerdì 20 novembre 2020) BOLOGNA – Dall’inizio della scuola a settembre sono stati 4.614 i contagi delle scuole dell’Emilia-Romagna, 838 solo ultima settimana, nonostante tutte le scuole superiori siano in didattica online. Sono 3.928 gli studenti risultati positivi, in gran parte nelle scuole medie e superiori. Ma “probabilmente non è a tanto scuola che si sono contagiati quanto nelle occasioni di aggregazione giovanile in cui non sono stati usati dispositivi di protezione, o in famiglia”, spiega l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini. Di fatto salgono a 2.093 le scuole in regione con almeno un caso Covid al proprio interno. Leggi su dire (Di venerdì 20 novembre 2020) BOLOGNA – Dall’inizio della scuola a settembre sono stati 4.614 i contagi delle scuole dell’Emilia-Romagna, 838 solo ultima settimana, nonostante tutte le scuole superiori siano in didattica online. Sono 3.928 gli studenti risultati positivi, in gran parte nelle scuole medie e superiori. Ma “probabilmente non è a tanto scuola che si sono contagiati quanto nelle occasioni di aggregazione giovanile in cui non sono stati usati dispositivi di protezione, o in famiglia”, spiega l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini. Di fatto salgono a 2.093 le scuole in regione con almeno un caso Covid al proprio interno.

Ultime Notizie dalla rete : virus nelle Allarme virus nelle Rsa, la Regione: situazione critica in 20 strutture su 700 La Repubblica Mancini guarito dal coronavirus: "Sono negativo"

Il commissario tecnico della Nazionale era stato costretto a saltare le ultime tre gare dell'Italia: nel 2021 tornerà a guidare gli azzurri.

Coronavirus: nel milanese 3.706 nuovi casi, oltre 1.500 in città

Milano, 20 nov. (Adnkronos) - La provincia di Milano conta 3.706 positivi al Covid-19, di cui 1.547 a Milano città. Varese, Como e Monza sfiorano i ...

