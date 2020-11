Covid | in Lombardia 7 453 casi | superati i 20 mila morti

(Di giovedì 19 novembre 2020) Coronavirus: in7.453i 20Oggi insi sono registrati 7.453di Coronavirus e 165. (Qui il bollettino) Dall’inizio dell’epidemia è la regione italiana più colpita dal virus, qui i decessi hanno superato quota 20(20.015). I tamponi effettuati sono stati 37.595, in totale 3.682.509. Ieri, a fronte di 38.100 tamponi effettuati, erano emersi 7.633 positivi e 182. Laresterà zona rossa fino al 27 novembre. ”Il Dpcm – scrive il presidente della Regione Attilio Fontana– stabilisce che, quando si entra in una fascia, i dati in miglioramento debbano confermarsi per almeno due settimane prima di poter passare a minori restrizioni. ...

Milano, 19 nov. (Adnkronos) - Con la giornata di oggi la Lombardia ha superato i 20mila morti per Covid19 da inizio pandemia. Sono in tutto ...Sono 36.176 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, circa duemila in più del giorno precedente. Le vittime sono 653 contro le 753 registrate ieri, per un totale di 47.870 ...