Anna Tatangelo durissima con la Pavone: Gigi D’Alessio protagonista (Di giovedì 19 novembre 2020) Tra Anna Tatangelo e Rita Pavone sono volati gli stracci. A causare il botta e risposta fra le due cantanti, una esibizione: giudizi contrastanti fra loro e poi la Pavone tira in ballo Gigi D’Alessio La Pavone coglie l’occasione per scagliare una allusione maliziosa sulla Tatangelo e l’ex marito e a quel punto, Anna non ci sta e le risponde a tono. La rissa continua anche sui social Esibizione di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 19 novembre 2020) Trae Ritasono volati gli stracci. A causare il botta e risposta fra le due cantanti, una esibizione: giudizi contrastanti fra loro e poi latira in balloLacoglie l’occasione per scagliare una allusione maliziosa sullae l’ex marito e a quel punto,non ci sta e le risponde a tono. La rissa continua anche sui social Esibizione di Articolo completo: dal blog SoloDonna

BITCHYFit : All Together Now, Anna Tatangelo risponde a tono a Rita Pavone che tira in ballo Gigi D’Alessio - GossipItalia3 : Rita Pavone Anna Tatangelo “scatta la rissa”: «Tu cantavi con Gigi D’Alessio…», lei si infuria #gossipitalianews - infoitcultura : All Together Now, lite violentissima tra Anna Tatangelo e Rita Pavone “Tu non puoi parlare che cantavi con Gigi D’A… - infoitcultura : Rita Pavone fa infuriare Anna Tatangelo: “Tu? Cantavi con Gigi D’Alessio” - infoitcultura : All Together Now, Rita Pavone lancia una frecciatina ad Anna Tatangelo: “Scatta la rissa” -