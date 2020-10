Covid, il direttore del Cotugno: “I contagi corrono troppo veloci” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Continua ad impennare la curva dei contagi da Covid a Napoli e in Campania. A commentare l’andamento della pandemia è il direttore Sanitario dell’ospedale Cotugno, Rodolfo Conenna. “Abbiamo 265 posti occupati – spiega il direttore sanitario al Il Fatto Quotidiano – . Stiamo ampliando continuamente i reparti. Di questi, 174 posti sono occupati da pazienti ordinari Covid19 con fabbisogno di ossigeno. 50 posti occupati in sub-intensiva e 28 in intensiva. Siamo al plateau. Al Pronto Soccorso c’è sempre la coda. Con pazienti in attesa di essere trasferiti al reparto”. “Alcuni posti letto – continua Conenna – sono stati allestiti anche all’ospedale Monaldi, eccellenza per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Continua ad impennare la curva deidaa Napoli e in Campania. A commentare l’andamento della pandemia è ilSanitario dell’ospedale, Rodolfo Conenna. “Abbiamo 265 posti occupati – spiega ilsanitario al Il Fatto Quotidiano – . Stiamo ampliando continuamente i reparti. Di questi, 174 posti sono occupati da pazienti ordinari19 con fabbisogno di ossigeno. 50 posti occupati in sub-intensiva e 28 in intensiva. Siamo al plateau. Al Pronto Soccorso c’è sempre la coda. Con pazienti in attesa di essere trasferiti al reparto”. “Alcuni posti letto – continua Conenna – sono stati allestiti anche all’ospedale Monaldi, eccellenza per ...

