Coppa Italia 2020/2021, alla Sampdoria non serve che La Gumina: Salernitana battuta 1-0 (Di martedì 27 ottobre 2020) Prosegue il gran momento di forma della Sampdoria che nel terzo turno di Coppa Italia 2020/2021 batte la Salernitana per 1-0. Decisiva la rete nel secondo tempo di La Gumina su assist di Verre. Nel prossimo turno i blucerchiati dovranno affrontare la vincitrice di Genoa-Catanzaro, in programma domani alle 17 a Marassi. PRIMO TEMPO – Partono forte gli uomini di Ranieri che sin dalle prime fasi del match si rendono subito pericolosi e prendono in mano il gioco non permettendo ai granata di costruire delle occasioni. All’8′ un errore di Karo in fase di impostazione permette a Keita di rubare palla e andare alla conclusione, ma Belec ben piazzato respinge. Blucerchiati che si ripetono al minuto 24 con Verre che ha ... Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) Prosegue il gran momento di forma dellache nel terzo turno dibatte laper 1-0. Decisiva la rete nel secondo tempo di Lasu assist di Verre. Nel prossimo turno i blucerchiati dovranno affrontare la vincitrice di Genoa-Catanzaro, in programma domani alle 17 a Marassi. PRIMO TEMPO – Partono forte gli uomini di Ranieri che sin dalle prime fasi del match si rendono subito pericolosi e prendono in mano il gioco non permettendo ai granata di costruire delle occasioni. All’8′ un errore di Karo in fase di impostazione permette a Keita di rubare pe andareconclusione, ma Belec ben piazzato respinge. Blucerchiati che si ripetono al minuto 24 con Verre che ha ...

PosteNews : #Filatelia Emesso oggi un #francobollo dedicato alla SS Calcio Napoli S.p.A. squadra vincitrice della Coppa Italia… - GoalItalia : Cinque Scudetti ?? Una Champions ?? Un Mondiale ?? Una Coppa Intercontinentale ?? Una Coppa Italia ?? Una Supercoppa UEF… - sampdoria : ?? #CoppaItalia: i blucerchiati per #SampSalernitana ?? Per il report completo ?? - UdineseTV : Pordenone: contro il Monza in Coppa Italia per svoltare - - Blucerchiando : Vittoria! La Sampdoria batte 1-0 la Salernitana e supera il terzo turno di coppa Italia. Giocheremo con la vincente… -