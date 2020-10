Cavolfiori al forno | buoni come quelli fritti | ma più leggeri!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 27 ottobre 2020) Un contorno che può divenire anche un piatto completo o un secondo gustoso: ialma, piùPerfetti per chi ama rimanere in forma senza rinunciare alla genuinità e al gusto. Sono eccezionali da servire per un pranzo in compagnia di amici o una cena con la famiglia. Non risultano per nulla oleosi e il loro sapore è magnifico! Una ricetta, questa, molto facile da preparare. Richiede tempi medi e passaggi elementari. Curiose? Allora seguite i nostri consigli di seguito.alma,Per preparare questial ...