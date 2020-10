Ultime Notizie Serie A | le parole di Commisso | il report su Bonucci

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ecco ledellaA aggiornate sullevicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte lepiù importanti dellaA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Juventus, nulla di grave per– Il difensore sarà valutato di giorno in giorno. Clicca qui il comunicato. Juventus, ledi Cuadrado – Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Clicca qui per leggerle. Milan, due positivi nel club – Donnarumma e Hauge sono risultati positivi al Coronavirus. Clicca qui per il comunicato. Hellas Verona, Faraoni ha rinnovato – Marco Davide Faraoni ha rinnovato il contratto con il club scaligero. Il ...

fanpage : 'Una catastrofe annunciata'. Il Dottor Crisanti è categorico sugli asintomatici - Agenzia_Ansa : Nuovo balzo dei #contagi per #Covid, secondo i dati del ministero della #Salute sono stati registrati 21.273 nuovi… - fanpage : 'Abbiamo davanti a noi mesi molto difficili'. Tutta la preoccupazione della Cancelliera Angela Merkel - Calab_Magnifica : Covid-19: la giunta modifica il POR per fronteggiare emergenza - CheccoCasano : RT @corgiallorosso: ?? #MilanRoma, gioca #Karsdorp titolare Le formazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Si prepara al gran finale, in onda stasera su Rai1 alle 21:25, Io ti cercherò, la serie tv con Alessandro Gassmann, Maya Sansa e Andrea Sartoretti: la trama dell'ultima puntata. Io ti cercherò torna s ...MERCATELLO SUL METAURO - I vicini di casa non lo vedono da giorni e chiamano i soccorsi: uno di 61 anni trovato morto in casa. LEGGI ANCHE: Altri due morti per Coronavirus nelle Marche: ...