“TRIESTE IN DIRETTA” RACCONTA MARCELLO MASCHERINI | 20 10 2020

NEWS 20/10/2020 – TRIESTE – "TRIESTE IN DIRETTA" RACCONTA MARCELLO MASCHERINI C'è una storia realmente accaduta alla base de "Il cantico dei cantici", l'opera di MARCELLO MASCHERINI posizionata in piazza Oberdan. Ne parleremo venerdì, nella prima parte di "Trieste in diretta", assieme all'architetto Marianna Accerboni.

