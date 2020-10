Recensione FIFA 21 | sbagliando si impara?

Leggi su tuttotek

(Di domenica 25 ottobre 2020) Anche se leggermente in ritardo, anche quest’annoha fatto il suo debutto sul mercato. Scopriamo insieme21 nella nostra, in attesa della sua versione next gen Il 2020 è stato un anno difficile per tutti. Anche gli studi di sviluppo più consolidati come EA hanno risentito delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, e numerosi titoli sono stati rinviati. Con un po’ di ritardo, comunque,21 debutta sulle attuali piattaforme ma con numerose promesse rivolte alla prossima generazione di console. Noi come sempre ci siamo fatti trovare pronti, e dopo aver provato approfonditamente il gioco ce ne siamo fatti un’idea concreta. Scendete in campo con noi per scoprire tutte le novità di21 nella nostra ...