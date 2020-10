Scossa di terremoto magnitudo 6 nelle Isole Tonga

sofertweets : Le #donne Premier che non si scompongono neanche con una scossa di terremoto???? #Iceland - ilmeteoit : #TERREMOTO #Territori di #REGNO #UNITO fuori #EU, #VIOLENTA scossa di #Magnitudo 5.1 a #King #George #Island. Ecco… - terremotoalert : #terremoto Scossa di terremoto il 2020-10-20 02:36:45 UPDATED: (M4.7) central Mediterranean Sea 37.0 20.9 (8fbb3)… - ArchCmc : RT @mittdolcino: BREAKING: Enorme scossa di 7,4 gradi Richter vicino all'Alaska, nel mare, vicino alla costa Allerta tsunami diramato dalle… - mittdolcino : BREAKING: Enorme scossa di 7,4 gradi Richter vicino all'Alaska, nel mare, vicino alla costa Allerta tsunami diramat… -

Ultime Notizie dalla rete : Scossa terremoto

Business Insider Italia

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1, si è verificata alle ore 17:17 (ore 03:17 in Italia) con epicentro nei pressi di Sand Point, Stati Uniti d'America. La profondità stimata è stata di circa ...Scossa di terremoto registrata a Ussita (MC)Il 21 Ottobre 2020 ore 02:12 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 e profondità 9 km a Ussita (MC). Leggi qui per approfondire. Second ...