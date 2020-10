Conte in calo di consensi? Per l’editorialista del Corriere della Sera non ci sono dubbi, ma il sondaggista di via Solferino lo smentisce (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Per uno la fiducia nei confronti del premier è in calo (-3,8% in dieci giorni); per l’altro il 44% degli italiani pensa che il capo del governo sia colui che si sta comportando meglio in questi giorni complicati a causa della seconda ondata di Covid. Ma Giuseppe Conte è in crisi di consenso tra gli italiani o no? A leggere Francesco Verderami, editorialista del Corriere della Sera (che cita un sondaggio riservato) non ci sono dubbi: sì, grossa crisi di consenso. Secondo la rilevazione di Nando Pagnoncelli, sondaggista ufficiale del Corriere della Sera, invece, la situazione è diametralmente opposta: il presidente del Consiglio è di gran lunga il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Per uno la fiducia nei confronti del premier è in(-3,8% in dieci giorni); per l’altro il 44% degli italiani pensa che il capo del governo sia colui che si sta comportando meglio in questi giorni complicati a causaseconda ondata di Covid. Ma Giuseppeè in crisi di consenso tra gli italiani o no? A leggere Francesco Verderami, editorialista del(che cita un sondaggio riservato) non ci: sì, grossa crisi di consenso. Secondo la rilevazione di Nando Pagnoncelli,ufficiale del, invece, la situazione è diametralmente opposta: il presidente del Consiglio è di gran lunga il ...

