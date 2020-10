Gf Vip, Matilde Brandi ha un solo desiderio: “Se non succede, è un casino” (Di lunedì 19 ottobre 2020) La puntata di oggi, 19 ottobre, del Grande Fratello Vip sarà determinante per Matilde Brandi che, finita in nomination, saprà se continuerà a stare nella casa o tornerà dalle sue gemelle. L’avventura di Matilde Brandi al Grande Fratello Vip è iniziata in maniera spumeggiante ma, dopo qualche settimana, la ballerina ha iniziato a risentire dei … L'articolo Gf Vip, Matilde Brandi ha un solo desiderio: “Se non succede, è un casino” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 19 ottobre 2020) La puntata di oggi, 19 ottobre, del Grande Fratello Vip sarà determinante perche, finita in nomination, saprà se continuerà a stare nella casa o tornerà dalle sue gemelle. L’avventura dial Grande Fratello Vip è iniziata in maniera spumeggiante ma, dopo qualche settimana, la ballerina ha iniziato a risentire dei … L'articolo Gf Vip,ha un: “Se non, è un casino” proviene da www.meteoweek.com.

