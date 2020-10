Caps è super, G2 Esports distrugge Gen.G: 3-0, il team europeo vola in semifinale ai Worlds 2020 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il miglior “mid-laner” dell’Occidente ha mostrato tutto il suo talento nell’ultima gara dei quarti di finale del Campionato Mondiale 2020 di League of Legends. Grazie alla prestazione strepitosa di Caps, infatti, G2 Esports ha ottenuto il pass per la semifinale, sconfiggendo il team Gen.G con un sonoro 3-0. La squadra europea, guidata da Caps, ha letteralmente schiantato gli avversari, e la prestazione del prodigio danese è stata una delle più entusiasmanti dell’intero torneo Esports. D’altronde il mid laner – per alcuni il migliore al mondo nel suo ruolo, ndr – ha un conto aperto con questa competizione. Caps è arrivato secondo negli ultimi due Mondiali con Fnatic e G2, subendo ... Leggi su esports247 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il miglior “mid-laner” dell’Occidente ha mostrato tutto il suo talento nell’ultima gara dei quarti di finale del Campionato Mondialedi League of Legends. Grazie alla prestazione strepitosa di, infatti, G2ha ottenuto il pass per la, sconfiggendo ilGen.G con un sonoro 3-0. La squadra europea, guidata da, ha letteralmente schiantato gli avversari, e la prestazione del prodigio danese è stata una delle più entusiasmanti dell’intero torneo. D’altronde il mid laner – per alcuni il migliore al mondo nel suo ruolo, ndr – ha un conto aperto con questa competizione.è arrivato secondo negli ultimi due Mondiali con Fnatic e G2, subendo ...

