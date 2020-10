Volley | Ivan Zaytsev incappa nella prima sconfitta | 16 punti col 62% | ma lo Zenit Kazan vince 3-0

Leggi su oasport

(Di domenica 18 ottobre 2020)prosegue la sua avventura agonistica in Russia, dove si è trasferito dopo aver lasciato Modena al termine della passata stagione. Lo Zar ètostagionale, il suo Kuzbass Kemerovo è infatti stato nattuto nettamente dalloper 3-0 (25-19; 25-21; 28-26). Gli Orsi si sono dovuti arrendere in trasferta e hanno perso il primo posto in classifica, venendo scavalcati di un punto dagli avversari di giornata. L’opposto della nostra Nazionale è stato comunque il top scorer del match, avendo messo a segno 16col 62% in attacco (è stato sostituito sul 13-7 del terzo set). La formazione di Alekno ha preso vantaggi importanti nelle fasi iniziali dei vari ...